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12 Temmuz 2017 13:37

Yahşihan’da boyanmamış okul kalmayacak

Yahşihan Belediyesi ve bir inşaat firması ortaklığıyla Yahşihan ilçesi sınırlarındaki okullara boya dağıtımı yapıldı.

Yahşihan’da boyanmamış okul kalmayacak

12 Temmuz 2017 13:37

Bu sayede okullar eğitim ve öğretim sezonuna yenilenmiş olarak girecek.


Boya dağıtımı için düzenlenen teslim töreni inşaat şirketinin satış ofisinde gerçekleşti. Yahşihan ilçesinde görev yapan okul müdürleri programa katılarak, boyaları teslim aldılar. Düzenlenen tören sırasında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur yapılan yardıma dair mutluluğunu dile getirdi. Sungur, firma sahibi ve satış sorumlusu Hüseyin İbiş ve Ercihan Çakmak’a ilçeye kattıkları değerler sebebiyle teşekkür etti ve boyaların eşit bir şekilde okullara dağıtılacağını belirtti.




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