Yahşihan’da boyanmamış okul kalmayacak

Bu sayede okullar eğitim ve öğretim sezonuna yenilenmiş olarak girecek.

Boya dağıtımı için düzenlenen teslim töreni inşaat şirketinin satış ofisinde gerçekleşti. Yahşihan ilçesinde görev yapan okul müdürleri programa katılarak, boyaları teslim aldılar. Düzenlenen tören sırasında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur yapılan yardıma dair mutluluğunu dile getirdi. Sungur, firma sahibi ve satış sorumlusu Hüseyin İbiş ve Ercihan Çakmak’a ilçeye kattıkları değerler sebebiyle teşekkür etti ve boyaların eşit bir şekilde okullara dağıtılacağını belirtti.