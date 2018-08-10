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10 Ağustos 2018 10:18

Yakılan kanepe az kalsın faciaya neden oluyordu

Kırıkkale’de doğalgaz boru hattının yanında yakılan kanepe az kalsın faciaya neden oluyordu.

Yakılan kanepe az kalsın faciaya neden oluyordu

10 Ağustos 2018 10:18


Yangın, Kırıkkale’nin Yaylacık Mahallesi 391. Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, binaların arasında bulunan kanepe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Otların ve lastiklerin de tutuşmasıyla yangın kısa sürede yayıldı. Bir binanın dış cephesinde bulunan doğalgaz boru hattı kutusuna alevlerin bir metre kadar yaklaşması yürekleri ağza getirdi. Gökyüzüne yükselen dumanların uzak mesafelerden görülmesi mahalleliyi ayağa kaldırdı. Panikle dışarıya çıkan bazı vatandaşlar, itfaiyeye ve doğalgaz ekibine haber verdi. Olay yerine gelen doğalgaz ekibi elindeki küreklerle yangına müdahalede ederek söndürmeyi başardı.




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