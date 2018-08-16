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16 Ağustos 2018 11:48

’Yan baktın’ tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Kırıkkale’de bir grup genç arasında yaşanan ’yan baktın’ tartışmasının bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

’Yan baktın’ tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

16 Ağustos 2018 11:48


Olay, Kırıkkale’de Toprak Mahallesi Ahılı Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç arasında ’yan bakma’ meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.D., H.G. ve A.T. bıçakla ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İsmi henüz belirlenemeyen bir gencin elinden pompalı tüfek ele geçirildi. Hüseyin Kahya Parkı’nda yakalanan 3 şüpheli, polisler gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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