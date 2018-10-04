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Yaralı Uzman Çavuş uçakta şehit düştü

Batman’da PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Kırıkkaleli Uzman Çavuş Yahya Şen, GATA’ya götürülürken uçakta şehit düştü.

Batman'da PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Kırıkkaleli Uzman Çavuş Yahya Şen, GATA'ya götürülürken uçakta şehit düştü.


Batman'da saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi.


7 askerin şehit olduğu patlamada ağır yaralanan Kırıkkaleli Uzman Çavuş Yahya Şen, tedavisi için GATA'ya götürülürken uçakta şehit düştü.

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