Yaz Spor Okulları ile öğrenciler spora doyacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülkenin dört bir yanında düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın açılışları, ülke çapında düzenlenen törenlerle yapıldı. Kırıkkale’de 30 branş ve 40 antrenörle yapılacak Yaz Spor Okulları eğitim programına 5 bine yakın öğrenci katılacak. Kırıkkale Başpınar Stadyumunda düzenlenen açılış töreninde her spor dalı antrenörler ve öğrencilerle temsil edildi. Masa tenisinden halk oyunlarına çeşitli dallardan öğrenciler geçiş töreni ile törene katılan temsil ettikleri spor dallarından oluşturdukları kafilerle izleyicileri selamladı. Geçiş töreni sonrası düzenlenen gösterilerle lisanslı sporcular yeteneklerini sergiledi.

“Burada geçireceğiniz süreyi iyi değerlendirin”

Açılış töreninde konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Ben de sizlerin yaşlarındayken bir kısım spor dalları ile uğraşmıştım. Basketbol gibi, karate gibi, halk oyunları gibi ama bugün büyük bir mutlulukla görüyorum ki bir kısmının nasıl oynandığını benimde bilmediğim spor dalları mevcut burada. Bu dallarda burada amatör sporcularımız var, belki o dallarda ilerleyen sürede şampiyon sporcularda çıkaracağız. Bu okullar sizlere hem bedenen daha güçlü bir bünyeye sahip olmanızı sağlayacak, bunun yanında sizleri aynı zamanda bir çalışma disiplini ve hayata bakış açınızı geliştirecek, güçlendirecek özelliklerde kazandıracak. Burada genç sporcularımız olarak yeni arkadaşlar edineceksiniz. Sizlere tavsiyem, burada geçireceğiniz iki aylık süreci iyi değerlendirin, bu spor dallarına ilginiz varsa buradan sonuna kadar devam ettirin ve ileriye götürün.” dedi.

“Kötü alışkanlıklara karşı spor”

Yaz Spor Okulları ile amaçlarının bilgi, beceri ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek ve bu sayede gençleri kötü alışkanlıklardan alıkoyarak spor yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rıfat Ünlü, “Amacımız, Yaz Spor Okulları ile öğrencilerin, boş zamanlarını değerlendirmek, sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek ve yetenekli öğrencileri tespit etmektir. Sportif faaliyetler ile milli, manevi ve kültürel değerlerini bilen ve ona göre davranan, kendini kontrol edebilen, başkalarına karşı saygılı, ölçülü ve planlı bir şekilde çalışan, rekabet içerisinde birlikte iş yapmaktan hoşlanan, yapıcı, yaratıcı ve üretici bireyler yetiştirme amaçlanmaktadır. Spor, bir yaşam kültürüdür. Bu kültürü çocuklarımıza vermek hepimizin görevidir. Tüm spor tesislerimiz daima açık olup sizlerin hizmetinizdedir" ifadelerini kullandı.

Açılışa ayrıca, Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu katıldı.