İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni aldığı traktörle 15 metrelik viyadükten uçtu

Kırıkkale’de yeni aldığı traktörüyle 15 metrelik viyadükten tarlaya düşen sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kırıkkale'de yeni aldığı traktörüyle 15 metrelik viyadükten tarlaya düşen sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


Kaza, akşam saatlerinde Delice ilçesinin Büyükyağlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni aldığı ve plakasız 4x4 traktörü ile tarladan evine giden M.E. isimli çiftçi, 15 metre yükseklikteki viyadükten tarlaya düştü. Kazanın etkisiyle traktör ortadan ikiye bölündü. Kazada yaralanan sürücü M.E. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılan sürücü M.E., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.