Yeni Kırıkkale Valisi turizm alanlarıyla ilgili rapor istedi

Son Valiler Kararnamesi ile Kırıkkale'ye atanan Vali Yunus Sezer, göreve başlamasının ardından turizm alanlarında incelemelerde bulundu. Vali Sezer, bir hata içerisinde turizm alanlarının sorunları hakkında makamına rapor sunulmasını istedi.

İlk olarak Kızılırmak Nehri üzerindeki tarihi Çeşnigir Köprüsü ve çevresi ile bük mevkisinde bulunan Büklükale kazı alanını ziyaret eden Sezer, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karakeçili İlçesi Eğribük mevkisinde tarım arazisinde de incelemelerde bulunan Sezer'e, özel bir işletmeye kiraya verilen arazide yapılan tarım faaliyetleri hakkında Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz tarafından bilgi sunuldu. Son olarak Karaahmetli köyündeki Karaahmetli Tabiat Parkı'nda da incelemelerde bulunan Vali Sezer, parkı gezerek Orman ve Su İşleri Müdür Vekili Neslihan Akdemir'den bilgi aldı.

İncelemeleri sonrası genel bir değerlendirmede bulunan Vali Sezer, inceleme yaptığı alanlarda planlanan çalışmalar ile karşılaşılan sorunların rapor edilerek bir hafta içerisinde makama sunulması talimatı verdi.

İnceleme ziyaretlerinde, Vali Yardımcıları Osman Akbaş, Sait Özkılınç, Keskin Kaymakamı Muammer Köken, Karakeçili Kaymakam Vekili Kemal Sefa Gökmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, DSİ 56.Şube Müdürü Serkan Bostancıoğlu ile İl Özel İdaresi yetkilileri de hazır bulundu.