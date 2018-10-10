İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor

Kırıkkale’de kaybolan yüzde 50 zihinsel engelli genci bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale'de kaybolan yüzde 50 zihinsel engelli genci bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.


Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde zihinsel engelli Ahmet Turhan (24), 10 gün önce ilçeye bağlı Yeni Öz Mahallesi'ndeki dedesi Feyyaz Tekin'in evine ziyarete geldi. Bir süre burada dedesiyle birlikte kalan Turhan, 5 Ekim Cuma günü gündüz vakti evden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Zihinsel engelli genci bulmak için Sulakyurt İlçe Kaymakamlığı tarafından kriz masası oluşturuldu. AFAD, jandarma, polis ve belediye ekipleri tarafından arama çalışmaları 6. günde de devam ediyor. İlçeye bağlı 26 köy muhtarlıklarına da haber verildi.


Daha çok tarım arazilerinde arama yapan ekipler, engelli gencin bir izine ulaşamadı.


Kayıp çocuğun babası Adem Turhan, "8-10 gündür dedesinin yanında kalıyordu. Oradan Cumartesi günü kaybolduğunu öğrendik. Ondan sonra aramaya çıktık. 5 gündür yok. Hiçbir şeyine rastlanılmadı. Hiç gören de yok. Yüzde 50 engelli. Bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.