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19 Ağustos 2018 13:50

Zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kırıkkale’de Kurban Bayramı öncesi D-200 karayolunda araç yoğunluğu nedeniyle zincirleme trafik meydana geldi.

Zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

19 Ağustos 2018 13:50

Hafif ticari araçla 2 otomobilin karıştığı kazada 1’i çocuk 9 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Ahmet Okçu idaresindeki 06 VTN 33 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Yunus Emre Yıldız’ın kullandığı 55 JP 347 plakalı hafif ticari araç ve İsa Sayım idaresindeki 34 LA 0014 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Seyit Mehmet Okçu (50) ve Yunus Emre Yıldırım (25) ile araçlardaki yolculardan Şuayip Okçu (54), Ahmet Yıldırım (40), Faruk Aygün (18), Dudu Yıldırım (42) Türkan Akça (46) ile Uğur Yıldırım (11) ve ismi henüz belirlenemeyen 40 yaşındaki bir kadın yaralandı. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve ismi henüz belirlenemeyen yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan Kırıkkale-Ankara karayolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar araç trafiğine açıldı.




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