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10 Temmuz 2017 17:36

2. geleneksel yamaç paraşütü festivali yapıldı

Kırklareli’de bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Festivali gerçekleştirildi.

2. geleneksel yamaç paraşütü festivali yapıldı

10 Temmuz 2017 17:36


Kırklareli İli Kofçaz ilçesi Elmacık köyünde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Festivali, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, Kırklareli İl Jandarma Alay Komutanı Selahattin Acara, yamaç paraşütü sporcuları ve Kırklareli halkının katılımıyla gerçekleştirildi.


Yamaç Paraşütü Festivalinde “Ödüllü İrtifa Yarışması” yapıldı. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, birinci olan sporcuya Sayın Vali Orhan Çiftçi, ikinci olan sporcuya Milletvekili Selahattin Minsolmaz, üçüncü olan sporcuya da Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri tarafından verildi.


Yamaç Paraşütü Festivali single ve tandem uçuşlarıyla devam etti.




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