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04 Ağustos 2018 16:45

2 kız çocuğu denizde kayboldu

Kırklareli’nin Vize ilçesinde 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede yapılan hava destekli geniş çaplı aramada 1 kızın cesedine ulaşıldı, diğeri ise halen aranıyor.

2 kız çocuğu denizde kayboldu

04 Ağustos 2018 16:45


Olay, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 2 kız çocuğu denizdeki yoğun dalgalarında etkisiyle bir anda ortadan kayboldu. Kıyıköy sahil şeridinde tatil yapan vatandaşlar, 2 kız çocuğunun suda kaybolduğunu fark etmesi üzerine durumu hemen yetkililere haber verdi.



Denizde didik didik arandı


Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilerek denize arama çalışmaları başlatıldı. Denizdeki yoğun dalgalara arama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler zor anlar yaşarken, etrafta bulunan vatandaşlar da kız çocukların sahile vurmuş olabileceği ihtimaliyle kıyı şeridinde arama yaptı.


Arama çalışmalarına havadan destek


Denizde kaybolan 2 kız çocuğunu bulmak için başlatılan aramalara havadan da destek verilerek, olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de arama çalışmalarına katıldı.



Denizden bir ceset çıktı


Arama çalışmaları aralıksız sürerken, denizde kaybolan bir kızın cesedi bulundu. Denizden çıkarılan ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde, cesedin Suriyeli uyruklu Fadile Bettar’a ait olduğu tespit edildi. Kıyıköy beldesine tatil yapmak amacıyla geldiği öğrenilen Bettar’ın cesedi ilk incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.


Denizde dalgaların etkisiyle kaybolan diğer kızın bulunması için aramaların kaldığı yerden aralıksız devam ettiği öğrenildi.




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