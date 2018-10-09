İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

216 farklı kuş türü gözlemlendi, 30 bin 607 adet kuş sayıldı

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün katkılarıyla, Türkiye’de 21 farklı noktada buluşan 521 gönüllü tarafından 216 farklı kuş türü gözlemlenerek 30 bin 607 adet kuş sayıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün katkılarıyla, Türkiye'de 21 farklı noktada buluşan 521 gönüllü tarafından 216 farklı kuş türü gözlemlenerek 30 bin 607 adet kuş sayıldı.


25. Avrupa Kuş Gözlem Günü kapsamında 33 ülkeden 25 bin 66 kişinin katılımıyla kuş gözlem etkinlikleri düzenlendi. Doğa Derneğinin verilerine göre etkinliğin Türkiye ayağına 21 farklı noktada 521 gönüllü katıldı. Yapılan gözlemlerde 216 farklı kuş türü gözlemlenerek 30 bin 607 adet kuş sayıldı.


Kırklareli'nde Doğaya Dönüş Derneğinin organizasyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün de teknik desteğiyle gerçekleşen etkinliğe Ornito Fotoğrafçıları Ali Gökçen ve Ahmet Çamlıca da kuşların göç yolları, beslenme, barınma, üreme ve konaklama alanları hakkındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere katılım sağladı.


Etkinliklerle kuşların göç yollarına, üreme ve beslenme alanlarına dikkat çekerek bu alanların korunması ve tahrip edilmesinin önlenmesine dikkat çekmek amaçlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.