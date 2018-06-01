kısa dönem jandarma erlerin yemin töreni gerçekleşti.

Törende, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kadir Oğuz tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, 371. kısa dönem jandarma erler yemin etti. Jandarma Er Hakan Ersalman tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, şiirler okundu. 371. kısa dönem jandarma erlerin yemin töreni sonrasında, yemin eden jandarma erler aileleriyle kucaklaştı.

Törene, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kadir Oğuz, kurum amirleri ve aileler katıldı.