443 ana arı üreticilere verildi

Orman ve Tarım Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından, Kırklareli'nde bulunana arı üreticilerine toplamda 443 ana arı dağıtımı yapıldı.

Orman ve Tarım Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Trakya Arısı Islah Projesi kapsamında üretilen ana arılar Trakya arısı izole bölgesi içerisinde bulunan Pınarhisar ilçesinde 37, Vize ilçesinde 80, Demirköy ilçesinde 239 ve Kofçaz ilçesinde ise 87 adet olmak üzere toplamda 443 ana arı üreticilerin kolonilerinin ıslah çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla dağıtıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dağıtılan ana arıların kolonilere uyum sağladığı ve arı üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandığı, ayrıca Trakya Arısı Islah Projesinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtildi.