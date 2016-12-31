50’nci yıl anısına 50 bin fidan

Trakya Birlik, kuruluşunun 50’nci yılı anısına ortaklarına 50 bin fıstık çamı dağıtıyor.

S.S. 261 Sayılı Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Serkan Erman, kuruluşun 50’nci yılı nedeniyle ortaklara fıstık çamı ve belge dağıtımının başladığını söyledi.

Erman, "Kuruluşumuzun 50’nci yılı anısına ortaklarımıza fidan ve sertifika dağıtıyoruz. Toplamda 50 bin adet fıstık çamı dağıtılacak. Biz Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi olarak ortaklarımıza bin 500 adet fıstık çamının dağıtımına başladık" dedi.