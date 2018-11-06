7 yıllık sıkıntısından Babaeski Devlet Hastanesinde kurtuldu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ikamet eden ve 7 yıldır prostat sorunu yaşayan hasta, Babaeski Devlet Hastanesinde ameliyat edilerek eski sağlığına kavuştu.

Uzun süredir idrar kaçırma sorunu yaşayan, son zamanlarda ise idrarını hiç yapamaz hale gelen Halil Yurtsever'in gerçekleştirilen başarılı ameliyatla, sıkıntısının sona erdiğini kaydeden Babaeski Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Özcan Arabacı, “Hastamız idrar yapamama şikayetiyle hastanemize geldi. Hastamızın değerlendirmesini yaptık ve ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası üçüncü günde sondasını aldık. Rahat bir şekilde idrar yapmaya başladı. İdrar kaçırması olmadı. Göbekten sonda uygulamasını da aldık. Tedavisini gerçekleştirdik ve evine göndereceğiz” dedi.

Prostat hastalığının 50 yaşın üzerinde başlayan bir hastalık olduğunu belirten Dr. Özcan Arabacı, “60'lı yaşlarda erkeklerin yüzde 50'sinde gözüken 70-80'li yaşlara doğru giderek artan ve yüzde 80-90 oranında gözüken bir hastalık. Bu hastalıkların yüzde 30 kadarı tedavi gerektiriyor. Başta hastalarımıza ilaç tedavisi başlıyoruz. Durum ciddiyse direkt ameliyat da yapabiliyoruz” diye konuştu.

Babaeski Devlet Hastanesindeki ameliyattan son derece memnun olduğunu kaydeden hasta Halil Yurtsever ise, “7 yıldır prostat hastalığım var. İdrarımı son zamanlarda hiç yapamaz hale geldim. Günlük yaşamamı sürdürmekte güçlük çekiyordum. Şimdi idrarımı rahat yapıyorum ve çok şükür sağlığıma kavuştum. Aynı şikayeti yaşayan, herkese tavsiye ediyorum. Gelsinler, ameliyatını olsunlar. Ameliyatta hiç acım olmadı. Hastaneden, doktorlardan ve hemşirelerden çok memnunum. İhtiyar geldim genç çıkıyorum bu hastaneden. Kilometrelerce yolu gelmenin yorgunluğunu unuttum bile. Çünkü bu kadar rahat ve temiz bir ortamda tedavi görüp sağlığıma ulaşınca, iyi ki gelmişim dedim” şeklinde konuştu.