Aday memurlar yemin etti

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi Toplantı Salonu'nda masada bulunan Türk bayraklarına ellerini koyarak öncelikle İstiklal Marşı'nı okuyan 14 aday memur, İl Özel İdaresi görevlisi eşliğinde yeminlerini etti.

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu yaptığı konuşmada, "Ülkemize, milletimize, kurumumuza ve kendilerine hayırlı olması temennisi ile sözlerime başlıyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böyle anlamlı bir törende sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Kırklareli İl Özel İdaresi olarak hedeflerimize ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda siz değerli arkadaşlarıma olan güvenimin ve inancımın tam olduğunu belirtmek isterim. Önümüzdeki süreçte de sizleri katkısı ve özverisiyle önemli hizmetlere bütün hızıyla devam edilecektir. Bundan hiçbir şüphem yoktur. Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Eğitim Programının hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen ve katkısı olan herkesi ve siz değerli mesai arkadaşlarımı sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Yemin töreninin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu, asli görevlerine getirilen yeni çalışanları tebrik etti.