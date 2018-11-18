Ağacın tepesinde kedi kurtarma operasyonu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ağacın en tepesinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını fark eden duyarlı vatandaşlar kediyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışarak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, ağacın en tepesine tırmanarak mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalıştı. Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda itfaiye aracının yangın merdiveni yardımıyla kurtarıldı.