Aile planlaması klinik eğitimleri başladı

Eğitimler Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Olgu Nur Dereci ve Ebe Fatma Akyüz tarafından veriliyor. Kurs bitiminde katılımcılara sertifika verilerek, beceri kursunu tamamlayan personel bağlı bulundukları kurumda RİA uygulama ve danışmanlık hizmeti sunabilecek.

Eğitimlerin dışında, merkeze başvuran ve aile planlaması hizmetlerinden yararlanmak isteyen herkese sağlığa zarar vermeyen, uygulaması kolay, maliyeti düşük olan, çiftler tarafından benimsenen ideal korunma yöntemleri hakkında danışmanlık hizmeti veriliyor. Yürütülen çalışmalarla, anne ve doğacak çocukların sağlıklı olması ve çocuk sahibi olmak istendiğinde gebeliğin oluşması amaçlanıyor.