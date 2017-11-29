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29 Kasım 2017 09:17

Alalabalık üretim tesis sahiplerine hibe desteği anlatıldı

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, Vize ilçesinde alabalık yetiştiren tesis sahipleriyle görüşerek, yatırım yapmak isteyenlere hibe desteği hakkında bilgi verdi.

Alalabalık üretim tesis sahiplerine hibe desteği anlatıldı

29 Kasım 2017 09:17


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 12. Etap Hibe programında, iç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla sabit yatırım yapmak isteyen ve kuluçkahaneye yönelik yatırım yapmak isteyen işletme sahipleri KDV hariç yüzde 50 oranında faydalandırılmaktadır. Bu konular hakkında daha detaylı bilgilendirme ve ilimizin KKYDP projelerinden daha fazla fayda sağlaması amacıyla Kırklareli’nin Vize ilçesi Balkaya köyünde iç sularda alabalık yetiştiriciliği yapan Balkaya Alabalık Yetiştiriciliği Tesisi, Kartalkaya ve Filiz Alabalık Yetiştiriciliği Tesisi ve Istıranca Alabalık İşletmesi ziyaret edilmiştir. Ziyaret kapsamında proje başvurularının nasıl yapılacağı, dikkat edilmesi gereken hususlar işletme sahiplerine anlatılmıştır. İşletme sahiplerine hibe programına başvuru yapmaları hususunda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak gerekli yardımların yapılacağı belirtilerek görüşmeler neticelendirilmiştir” denildi.




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