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18 Eylül 2017 21:15

Alpullu şeker fabrikasının üretime açılması

Saadet Partisi (SP) Kırklareli İl Başkanı Salih Mehmet Aydın, “Geçtiğimiz Cuma günü yeniden işletmeye açılan Alpullu Şeker Fabrikası gerek Alpullu ve çevresi gerekse Trakya bölgesi için yeni bir ümit ışığı oldu” dedi.

Alpullu şeker fabrikasının üretime açılması

18 Eylül 2017 21:15


Tarihi Şeker Fabrikasının yeniden hizmete açılışı ile ilgili bir açıklama yapan Aydın, “Şeker pancarı tarımı insanımızın sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli rol oynar. Türkiye’nin en eski şeker fabrikalarından olan ve 4 yıldır işletmeye kapalı tutulan Alpullu Şeker Fabrikası’nın açılışı çevrede büyük sevinç ve ümit oluşturdu. Ayrıca, şeker pancarı yalnız sanayi hammaddesi değil, aynı zamanda besi hayvancılığında çok kıymetli gıda olan bir yem bitkisidir. Bu ürünün geliştirilmesi, et ve süt üretiminin de artmasına önayak olur” dedi.


Üretilen pancarın taşımacılık, tarım alet ve makineleri başta olmak üzere birçok sanayinin de gelişmesine katkıda olacağına dikkat çeken Aydın, “Şeker pancarı aynı zamanda ekim yapılan alana eşdeğer bir orman alanına kıyasla 3 kat daha fazla oksijen ürettiğinden tüm canlılar için hayati önem arz eder” diye konuştu.




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