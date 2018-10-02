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Anne sütünün önemi anlatıldı

Kırklareli’nde, Emzirme Haftası dolayısıyla annelere ve anne adaylarına "anne sütünün önemi ve emzirme" konusunda eğitim verildi.

Kırklareli'nde, Emzirme Haftası dolayısıyla annelere ve anne adaylarına "anne sütünün önemi ve emzirme" konusunda eğitim verildi.


Pınarhisar Devlet Hastanesi, anne sütünün önemi, emzirmenin anneye ve bebeğe faydaları, çocuk gelişiminde anne sütünün rolü, annenin hamilelik ve doğum sonrası beslenmesi konularında katılımcıları bilgilendirdi. Emzirme Haftası ile ilgili tüm personelin katılımıyla gerçekleşen video ile anne sütünün önemi konusunda farkındalık oluşturuldu. Ayrıca hastaneye müracaat eden gebelere broşürler dağıtıldı. Hazırlanan video hastaların bulunduğu poliklinik katındaki ekranlarda hafta boyunca izletilecek.

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