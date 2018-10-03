Anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri anlatıldı

Kırklareli Devlet Hastanesi, 'Bebek Dostu Hastane' olarak, "1-7 Ekim Emzirme Haftası" dolayısıyla broşür dağıtılarak anne ve anne adaylarına emzirme tekniklerini anlatıyor.

Kırklareli Devlet Hastanesinde anne sütü ve etkili emzirme teknikleri ile ilgili kalıcı farkındalık oluşturabilmek amacıyla hastanenin eğitim birimi ve gebe sınıfı tarafından etkinlik düzenlendi. Hastanede gebe sınıfının bulunduğu katta düzenlenen etkinlikte stant açılarak polikliniklere tedavi amacıyla gelen anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları, anne sütünün yararı konusunda bilgi veriliyor. 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında anne sütü ve emzirme ile ilgili kurum içinde stant çalışmaları yapılıp, emzirme ve bebek beslenmesini anlatan broşürler dağıtılıyor.

Kırklareli Devlet Hastanesinde 1998 yılından bu yana “Bebek Dostu Hastane” olarak emzirme konusunda anne ve anne adaylarına teşvik ve bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Kırklareli Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Yeni doğanların yaşamlarının ilk 6 ayı içerisinde bulunabilen en değerli besin anne sütüdür. Anne sütü içerdiği koruyucu maddelerle bebeklerimizi mikroplardan korur, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini içerir. Her bebek için kendi annesinin sütü özeldir. Bebek büyüdükçe anne sütünün kompozisyonu değişir ve olgunlaşır. Bu nedenle anne sütü taklit edilemez. Anne ve bebek arasındaki güçlü iletişim ilk emzirme ile başlar. Güçlü yarınlar için emzirmeyi teşvik edelim" denildi.