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12 Temmuz 2017 00:09

Arkadaşları suda boğulunca yakayı ele verdiler

Kırklareli’nde geçtiğimiz günlerde serinlemek için gölete giren 4 Moğolistan uyruklu şahıstan 1’i suda boğularak hayatını kaybetmişti.

Arkadaşları suda boğulunca yakayı ele verdiler

12 Temmuz 2017 00:09

Olayın ardından polis ekipleri geriye kalan 3 şahsın kimliklerini inceleyince ülkeye yasadışı yollardan girdikleri ortaya çıktı.


Geçtiğimiz günlerde Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde serinlemek için gölete giren 4 Moğolistanlı şahıstan 1’i suda boğuldu. Olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından suda boğulan yabancı uyruklu şahsın cansız bedenine ulaşmıştı.


Gözaltına alındılar


Olayın ardından polis boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlatarak geriye kalan 3 yabancı uyruklu şahsın kimliklerini inceleyip pasaportlarını istedi. Üzerlerinde pasaport bulunmayan 3 şüphelinin ülkeye yasadışı yolardan giriş yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şahsa 2 bin 507 TL idari para cezası uygulanarak, sınır dışına sevk edilmeleri için Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.




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