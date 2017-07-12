Arkadaşları suda boğulunca yakayı ele verdiler

Olayın ardından polis ekipleri geriye kalan 3 şahsın kimliklerini inceleyince ülkeye yasadışı yollardan girdikleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde serinlemek için gölete giren 4 Moğolistanlı şahıstan 1’i suda boğuldu. Olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından suda boğulan yabancı uyruklu şahsın cansız bedenine ulaşmıştı.

Gözaltına alındılar

Olayın ardından polis boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlatarak geriye kalan 3 yabancı uyruklu şahsın kimliklerini inceleyip pasaportlarını istedi. Üzerlerinde pasaport bulunmayan 3 şüphelinin ülkeye yasadışı yolardan giriş yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şahsa 2 bin 507 TL idari para cezası uygulanarak, sınır dışına sevk edilmeleri için Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.