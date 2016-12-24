Arkitera Ödülleri kapsamında Lüleburgaz ’a ödül

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilen Arkitera Ödülleri kapsamında Lüleburgaz Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali ödüle layık görüldü.

Genç Mimar Ödülü, İşveren Ödülü ve Arkitera Yapı Malzemesi Ödülü olmak üzere 3 ayrı başlıkta verilen Arkitera Ödülleri, Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Tiyatro Salonu’nda yapılan keyifli ödül töreni ile sahiplerine dağıtıldı.

Kamu kategorisinde ödüle layık görülen işveren ise ödüllü ve uygulamaya dönüştürülen bir proje olan Lüleburgaz Şehirlerarası Otobüs Terminali projesi ile Lüleburgaz Belediyesi oldu.

Ödülü almak üzere Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Rasim Aslan ile plaketini almak üzere proje müelliflerinden Sıddık Güvendi ve Barış Demir sahneye davet edildi. Ödül, seçici kurul üyelerinden Semra Uygur tarafından verildi.