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24 Ağustos 2018 11:53

Atatürk Evi’ni 6 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Kırklareli’nde bulunan Atatürk Evi’ni son 6 ay içerisinde 100 bin kişi ziyaret etti.

Atatürk Evi’ni 6 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

24 Ağustos 2018 11:53


Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin benzeri olarak inşa edilen Atatürk Evi’ni, son 6 ay içerisinde 100 bin kişi ziyaret etti. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun sosyal medya hesaplarında duyurduğu haber Kırklarelili vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.


Kesimoğlu, haberi sosyal medyada "Başlatmış olduğumuz Kırklareli tarihinin en büyük yatırım döneminde, kentimizi bir turizm merkezi haline getirdik, 100 bin konuk ağırladık" notuyla paylaştı.




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