Avcılar denetleniyor

Kırklareli'nde 66 avcı denetlendi. Usulsüz avlanan 2 kişiye idari para cezası uygulanırken 2 adet ses düzeneği ele geçirildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince, Av Koruma ve Kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında 66 kişi kontrol edildi. Bu esnada usulsüz olarak avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Gece yapılan çalışmalarda da 2 adet faili meçhul ses düzeneği ele geçirildi.

Sürdürülebilir avcılık için av koruma ve kontrol faaliyetleri devam edileceği öğrenildi.