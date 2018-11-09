AVM yangınında 13 kişi dumandan etkilendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir AVM'de çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Caddesi üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dumanların tüm alışveriş merkezini sararken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangından dumandan etkilenen 13 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

“Büyük bir panik yaşadık”

Koray Sevim isimli vatandaş, “Arkadaşlarımdan haber aldım büyük bir yanında olduğunu öğrendim. Yangının AVM'yi sardığını söylediler. Ondan sonra olay yerine geldim. İtfaiye ve ambulanslar geldi. Çok yoğun bir duman vardı itfaiye ekipleri yangında mahsur kalanları çıkarmaya çalıştı ve daha sonra dumandan etkilenenler hastanelere sevk edildi. Bizde çok büyük bir panik yaşadık” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.