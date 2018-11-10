AVM'den yangın açıklaması

Kırklareli'nde bir AVM'de çıkan yangın sonrası AVM yönetimi tarafından yazılı açıklama gerçekleştirildi. Ayrıca yetkililer tarafından AVM'de başlatılan inceleme sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir AVM'de çıkan büyük çaplı yangında 13 kişi mahsur kalmıştı. İtfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalan şahıslar kurtarılırken, dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan 3 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AVM geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı

Öte yandan AVM tarafından da yapılan yazılı açıklamada, “09.11.2018 tarihinde AVM'mizin (-2.) katında meydana gelen talihsiz bir yangın olayı neticesinde yoğun dumana maruz kalan AVM'miz, resmi makamlarca yapılacak incelemenin tamamlanmasına kadar geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılmıştır. Bu durum nedeniyle geçici olarak hizmet veremeyecek AVM'miz en kısa sürede gerekli çalışma ve tadilatlar yapılmak suretiyle, yakında yeniden hizmetinize sunulacaktır. AVM'mizin açılış duyurusu ayrıca Kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Yaşanan olayda can kaybı olmaması en büyük mutluluk kaynağımızdır. Olay nedeniyle müşahede altına alınan ve tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifa diliyor, her türlü acil ihtiyaçları için yanlarında olduğumuzu bilgilerine sunuyoruz. Yangının ilk çıkış anında ziyaretçileri ve işletmelerin çalışanlarını korumak için yoğun çaba göstermiş personelimize ve güvenlik çalışanlarına teşekkür ederiz. Yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alınmasını cansiperane çabaları ve emekleri ile sağlayan tüm ilçemiz ve çevre ilçeler itfaiye teşkilatı çalışanlarına, yangına müdahale eden 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askeri personeline, dumandan etkilenenlere hızlı ve etkili ilk yardımda bulunan sağlık görevlilerine, Kırklareli AFAD Müdürlüğüne, olay yerinde güvenliği sağlayarak vatandaşlarımızın hızlı ve sorunsuz biçimde AVM'mizden tahliye edilmesini sağlayan kolluk görevlilerine ve amirlerine, olayın Kamuoyuna doğru yansıtılması için çabalayan yazılı ve görsel basın kuruluşları ve çalışanlarına, olay sonrası yakın destek ve ilgilerini eksik etmeyen, bağlılıkla şükran duyduğumuz Lüleburgaz Halkına, çevre esnafı kardeşlerimize en içten ve kalbi duygularla teşekkürlerimizi sunarız. Yaşanan bu talihsizlikten ötürü geçici olarak hizmet veremeyeceğimiz Lüleburgaz Halkından özür diler, yangından etkilenen tüm misafir ve işletmecilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.