Babaeski’de, “İlköğretim Haftası” Coşku ile Kutlandı

Atatürk Meydanında saat 10.00’da başlayan kutlama programında, Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Kahraman Tokat, tarafından Atatürk Anıtına çelenk kondu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra törene katılan kortej üyeleri, Fatih Caddesi’nden yürüyerek, Cumhuriyet İlk Okulu bahçesinde düzenlenecek olan tören alanına geçtiler. Burada yapılan tören programı, Babaeski Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Çocuk Müzik Topluluğu Orkestrası eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal marşının okunması ile başladı.

İlk Öğretim Haftası ile ilgili konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Kahraman Tokat tarafından yapıldı. Tokat, yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Eğitimin millet hayatındaki yeri inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak, çağı yakalayabilen hatta aşan toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bunu başarabilen toplumlar, toplumsal kalkınmayı çağdaşları olan toplumlara göre daha önce başarabilmişlerdir. Her alanda yeteneklerine güvendiğimiz bu aziz milletin çocukları sağlam bir eğitimle çağlar ötesine seslenebilecek sesi, okullarımızda bulacak, bu olağanüstü hamleyi gerçekleştirme becerisini okullarımızda kazanacaktır. İlçemiz 2016-2017 eğitim öğretim yılı eğitim başarımız yüksektir. Ortak sınavlarda Türkiye derecelerimiz mevcuttur. İlçemizde ortaöğretim kurumlarımızdan mezun olan ve lisans yerleştirme sınavına giren öğrencilerimizin başarısı her geçen yıl artmaktadır.”

Düzenlenen törene, Kaymakam Tarkan Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Tübeler, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Koz, Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Can, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hatip, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Gümüşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Kahraman Tokat, Şube Müdürleri Ali Osman Cura, Muzaffer Karaman, Göksel Baytok, Daire Amirleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Siyasi Parti Temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.