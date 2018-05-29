Bakan Eroğlu: "Ergene kesinlikle tertemiz olacak"

Dr. Veysel Eroğlu Kırklareli Valiliğine yaptığı ziyaretten sonra Trakya bölgesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Eroğlu, Ergene Nehri’nde kirliliğin dörtte bir oranında bitirildiğini ifade ederek, “Bu sene sonunda Ergene kesinlikle tertemiz olacak” dedi.

Bir dizi yeni yatırım ve temel atma törenine katılmak için Dr. Veysel Eroğlu, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i ziyaret etti. Valilikte bir basın açıklaması düzenleyen Eroğlu, Ergene havzasında yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Veysel Eroğlu, Ergene için 15 paketlik bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, “Ergene gerçekten çok kirli akıyordu. Biz Ergene’de ilk defa havza bazında bir yönetim ve eylem planı hazırladık. Türkiye’de bir ilktir, hatta dünyada da bir örnek olacaktır bu proje. Çünkü sadece atık suları arıtma değil, 15 paket hazırladık. Erozyon kontrolünden, dere ıslahına kadar bütün bu yeraltı suyunun kontrolüne varıncaya kadar 15 paket hazırladık. Dere yataklarının ıslahlarında bu eylem planı ne kadar biliyor musunuz: 4 milyar TL. 3.2 milyar TL’si Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından planlandı, yapılıyor şu anda. Geri kalan 800 milyon TL si de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hem ıslah organize sanayi bölgeleri hem de aynı zamanda organize sanayilerin atık su arıtma tesisleri ve deniz deşarj hattı olmak üzere 800 milyon liradan yapılıyor. 15 eylem planında dere yatakları yüzde 96. Belediyelerin, 13 tane belediyenin hepsinin ileri biyolojik arıtma tesisleri DSİ tarafından yapıldı” diye konuştu.

“Kirlilik dörtte bir azaldı”

Bölgede yanlış gübreleme çalışmalarından, sanayi kaynaklı kirlenmelerin önüne geçmek için de birçok proje oluşturduklarını belirten Eroğlu, “Arkadaşlar Eskiden yanlış gübre kullanılıyormuş. Yanlış zirai mücadele ilaçları kullanılıyormuş. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bir çalışma yaptık. Mesela toprağın azota ihtiyacı yok, azotlu gübre veriliyor. Neticede gübre sarfiyatı yüzde 50 azaldı. Bu da vatandaşın cebinden çıkıyordu. Lüzumsuz bir para. Kirlenmeye de sebep oluyordu. Bu da büyük ölçüde tamamlandı. Ergene Nehri’nin gerçek zamanlı ve sürekli izlenmesi konusunda da şu anda benim odamdan Ergene’deki kirliliği sürekli izliyoruz. Sevindirici bir haber vereyim. Sanayi bitmemesine rağmen sadece renk kirliliği var. Kimyasal oksijen ihtiyacı dediğimiz bir parametre var. Bu oran 800’den 200’e düştü. 4’te 1 azaldı yani kirlilik. Bu böyle bakmakla olmaz, ölçmek lazım. Mühendislikte bir söz vardır mühendis iddia etmez, ispat eder. Biz de ispat ediyoruz. Dolayısıyla şimdi sanayide bitecek. Bu sene sonunda Ergene kesinlikle tertemiz olacak” dedi.