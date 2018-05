Bakan Veysel Eroğlu Kırklareli’nde

Dr. Veysel Eroğlu, Kırklareli’nde 122 milyon değerinde 9 yeni tesisin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi.

Programına ilk olarak Kırklareli Valiliği’ni ziyaret ederek başlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, daha sonra Valilik önünde düzenlenen DSİ Tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimine katıldı.

“Batı Türkiye’yi işgal etmek ve milletimizi yok etmek istiyor”

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Bakan Eroğlu , Türkiye’ye düşmanlık yapıldığını ve kalkınmasının kesilmeye çalışıldığını belirterek, “Düşmanın Türkiye üzerindeki oyunları bitmiyor. Batı Türkiye’yi işgal etmek ve milletimizi yok etmek istiyor. Bunları görün kardeşlerim bizlerin bildiğini bilseniz tabi her şeyi söyleyemiyoruz. O kadar büyük bir düşmanlık var ki neden Türkiye kalkınıyor. Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar. Türkiye çok büyürse Osmanlı gibi olursa başımıza iş açacak diyorlar. Bu bakımdan batı sürekli oyun peşinde. Ama Türkiye sürünerek yürüse, IMF’ye borçlansa, akaryakıt kuyruklarındaki otomobilleri görseler, karneyle her şey dağıtılsa, her şeyi dışarıdan alsa silahını, uçağını, helikopterini dışarıdan alsa batı buna bir şey demez. Ama nereden nereye. Biz Türkiye’yi son 16 yılda 3,5 kat büyüttük. Şuanda dünyada büyümede 17. sıradayız. Ama satın alma paritesi bakımından 13. sıraya yükseldik. Ama biz büyük bir milletiz. 13. ya da 17. sırada olmak bizi tatmin etmiyor” diye konuştu.

“10 ülke arasına gireceğiz”

Türkiye’nin 2023 hedeflerine de değinen Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız büyük bir hedef ortaya koydu. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bu güzel ülkeyi dünyada 10 büyük ekonomi arasında taşıyacağız. 10 ülke arasına gireceğiz. Bunun için Cumhurbaşkanımız ne diyor, hedef 2023 Türkiye hazır, Kırklareli hazır. Hazır olduğunuza inanıyorum. Eskiden bütün askeriyemizin mühimmat ihtiyacını dışarıdan alırdık. Ama neredeyse şuanda yüzde 70’ini ülkemizde yapar hale geldik. Dünyada 6 ülke insansız araçlarını yapıyor. Türkiye’de yapıyor. Dünyada 5 ülke silahlı İHA’lar yapıyor. Türkiye’de yapıyor. Atak helikopterlerimiz var mı, Göktürk uydusuyla uzayda bizde var mıyız, Altay tankları yapıyor muyuz? Şimdi inşallah milli otomobilimizi de yapacağız. Kendi harp uçağımızı da yapacağız. Onunla ilgili teşebbüsler var. Bunları duydukça IMF’ye olan borcumuzda bitince batı çılgına döndü. Türkiye’nin önünü keselim dediler. Muhtıralar verelim, gezide hadiseler çıkaralım, Türkiye’nin önünü keselim. Daha yetmedi biliyorsunuz 15 Temmuzda tarihimizin en kanlı, en alçak terör örgütü darbe teşebbüsüne girişti. Ama ben sizlerle milletimizle gurur duyuyorum. Milletimizin kahramanlığı bu bir destandır hakikaten. Darbeye karşı darbe yapan büyük bir millet var. Bu milletin bir ferdi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın cesareti büyük herkesin cesaretiyle darbe girişimi önlendi” diye konuştu.

“Ey batı sen 3-5 kur dolarla Türkiye’yi esarete mahkum edemezsin”

Dr. Veysel Eroğlu’nun gündeminde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile dolardaki artış da vardı. Eroğlu, Türkiye’nin zorlanması için PKK’nın, DEAŞ’ın kurulduğunu ifade ederek, Türkiye üzerine dolar eli ile şimdi de yeni bir plan yapıldığını belirtti. Eroğlu, “Güney sınırlarımızdan Türkiye’yi zorlayalım diye PKK’yı kuran onlar, DEAŞ’ı kuran onlar, PYD PKK YPG bir sürü isim değiştiriyorlar. Bizi saf mı sanıyorsunuz. PKK’yı başka renge boyayıp bize ak diye mi yutturacaksınız. Batı farkında değil. İsmini değiştiriyor, terör örgütünün başka bir kılıf giydirerek, elbisesini değiştiriyor, bize yutturmaya çalışıyor. Terör örgütü terör örgütüdür işte. Güney sınırlarımızdan Türkiye’ye sokmak için terör devleti kurdular. Ama en zor zamanımızın düşünüldüğü vakitte sayın Cumhurbaşkanımız kahraman ordumuz, jandarma teşkilatımız, polis teşkilatımız, özel harekat özel kuvvet Fırat Kalkını Operasyonuyla onların birinci planını suya düşürdü mü, düşürdü. İkinci planları neydi Afrin’de devlet kuracaklarmış, sevsinler bizim burnumuzun dibinde. Ona da Zeytin Dalı Harekatı’yla hiç beklemedikleri bir anda, 18 Martta zafer günümüzde alıverdik mi? Terör örgütlerini temizledik. Ama bunların planları bitmiyor. Düşünebiliyor musunuz müttefik olarak bildiğimiz, dost olarak bildiğimiz ülkeler 5-6 bin tır silah gönderiyor. Biz parayla istiyoruz, paramızla vermiyor. Öteki tarafta 500 milyon dolar para gönderiyor, gizli gönderdiklerini bilemiyoruz. Ama bir de binlerce tır oraya silah gönderiyor. Ne için gönderiyor, Türkiye’nin önünü kesmek için. Allah’a şükür onunla da başa çıkıyoruz. Şimdi yeni bir planları başladı. Türkiye’yi ekonomik kıskaca alalım dediler. Dolarla oynayalım dediler. Ey batı sen 3-5 kur dolarla Türkiye’yi esarete mahkum edemezsin” diye sözlerini sürdürdü.

Konuşmanın ardından Bakan Veysel Eroğlu, Kırklareli’nde 122 milyon değerinde 9 yeni tesisin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirerek, orman köylülerine kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY kredi sertifikası dağıttı. Dağıtım töreninden sonra Dr. Veysel Eroğlu Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’ne hareket etti.