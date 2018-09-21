Barajda kaçak avcılık yapanlara geçit yok

Yapılan denetimde iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Kırklareli merkez ilçede bulunan Kayalı Barajı'nda kaçak yolla su ürünleri avcılığı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kontrol görevlilerince söz konusu ihbar yerine gidilmiş olup, kaçak yolla avcılık yaptıkları tespit edilen iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında bir açıklama yapan Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının korunması ve yeni nesillere miras olarak bırakılabilmesi için Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen su ürünleri denetimlerine devam edilecektir” dedi.