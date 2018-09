Kırklareli’nde özel bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 4 buçuk yıllık yönetim geçmişlerini ve gelecek dönemde yapmayı planladıkları projeleri anlatan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bu süreçte kenti iri bir kasaba görünümünden çıkartarak, çağdaş ve yaşanılabilir bir şehir haline getirmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Başkan Kesimoğlu, "Hem 4 buçuk yılla ilgili genel bir değerlendirme yapalım, tespitlerimizi paylaşalım hem de önümüzdeki süreçle ilgili düşüncelerimiz nelerdir onları paylaşalım istedim. 9 Mart 2014’te seçildik göreve geldik. Göreve gelirken insani duygularla geldik. Bir yerel yönetime aday olmuş, talip olmuş hizmet getirebilmek düşüncesiyle iş başı yapan bir kişi olarak görevimize başladık. Yola çıkarken ortak aklı kullanacağımızı ifade ettik, kullandık. Yola çıkarken suya atılan taşın etrafındaki sağlıklı halkalar gibi bu kenti büyüteceğimizi ifade ettik, her geçen gün büyütmeye çalışıyoruz. Bu kenti iri bir kasaba görünümünden çağdaş, yaşanılabilir bir şehir niteliğine taşıma gayretimizi ortaya koyduk, önemli aşamalar kaydettik. Belki de bu kente yapacağımız en güzel hizmetlerden, katkılardan biri tarihe not düşülebilecek bir katkı, Kırıkkale ile karıştırılıyor olmaktan çıkarttık. Bu süreçte devam ediyor. Biz bu ülkenin 81 onurlu ilinden birisiyiz” diye konuştu.

“Kırklareli’nde her renk özgürdür”

Başkan Kesimoğlu, "4 buçuk yıl belediye başkanlığı süresince, asla ve asla vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmadık. Kırklareli’nin özelliğidir, her zaman her fırsatta ifade ediyoruz. İnsan olmak gerekli ve yeterlidir. Biz insanların diline, dinine, etnik kökenine, mezhebine, teninin rengine asla bakmayız. Bütün bu farklılıkları zenginlik olarak kabul ederiz. Ve Kırklareli’nde her renk özgürdür deriz. Onun için de görev anlayışımız içerisinde belediye başkanı olan ben, saha da taşeronda görev yapan arkadaşlarım dahil hiç birimiz ayrım yapmadık, hak, hukuk, adalet gözettik. O anlamda her zaman başımız dik, veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Hata yapmamış mıyızdır? Yapmışızdır. Eksik bırakmış mıyızdır? Bırakmışızdır. Çünkü insanız. Ama asla kasıt olmaz. Gördüklerimizi de telafi çabası içerisinde olduk. Bize bildirilen eksikleri de telafi çabası içerisinde olduk ve bu günlere kadar geldik” dedi.

Atatürk Evi’ne 8 ayda 100 bin ziyaretçi

Öte yandan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin birebir aynısı olan ve Kırklarelili vatandaşların maddi ve manevi destekleriyle yapılan ve 24 Ocak tarihinde kapılarını açan Atatürk Evi’ni 8 aylık süreç içerisinde 100 binin üzerinde vatandaşın ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Kesimoğlu, 4 buçuk yıllık belediyecilik süreçlerinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgiler verirken, yeni belediye binasının, ‘Ata Gar’ adını verecekleri yeni otogar inşaatının ve istasyon binasının durumu ve geleceği hakkında da bilgiler verdi.