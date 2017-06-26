Başkan Kesimoğlu teröre kurban giden şehitleri unutmadı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, çeşitli bayramlaşma programlarının ardından eşi Sibel Kesimoğlu’nu da yanına alarak teröre kurban giden şehit ailelerinin evinin yolunu tuttu. Başkan Kesim oğlu eşiyle birlikte bayramlaşma programı kapsamında, geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatı’nda DEAŞ’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 16 askerden 23 yaşındaki Piyade Astsubay Göktan Özüpek ve 1994 yılında Batman’da PKK terör örgütü tarafından düzenlenen hain bir saldırıda şehit düşen Mustafa Kalenci’nin ailelerini ziyaret etti. Başkan Kesimoğlu ziyarette, “Şehitlerin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız” diyerek her şehit ailelerinin sıkıntılarını dinleyip onların bayramlarını kutladı.