Başkan Kesimoğlu’ndan genç çifte sürpriz

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun sosyal medya hesabından kendisine ulaşan Müge Kurt, Kesimoğlu’ndan arkadaşlarının nikahını kıymasını istedi. Kesimoğlu bu isteği kırmayarak Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen nikaha katıldı. Kesimoğlu’nu karşılarında gören genç çift şaşkınlıklarını gizleyemediler. Nikahın kıyılmasının ardından genç çifte öğütler veren Kesimoğlu, Aslı Zülal ve Onur’a bir ömür boyu mutluluk diledi.

“Bana sosyal medya hesabımdan ulaşarak, bu güzel çiftimizin nikahını kıymaya davet etti”

Çifte mutluluklar dileyen Kesimoğlu, “Müge kızımız bana sosyal medya hesabımdan ulaşarak, bu güzel çiftimizin nikahını kıymaya davet etti. Bende bu isteği karşılıksız bırakamayarak seve seve kabul ettim. Aslı ve Onur’a yeni hayatlarında mutluluklar diliyorum’’ dedi.

Başkan Kesimoğlu’na teşekkür eden Aslı Zülal ve Onur çifti, ”Başkanımızı burada görmek bizi hem şaşırttı hemde çok mutlu etti. Açıkçası böyle bir sürpriz beklemiyorduk. Arkadaşımız Müge’ye ve Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu’na bu sürprizden dolayı çok teşekkür ederiz’’ dediler.