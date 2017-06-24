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24 Haziran 2017 13:36

Bayram baklavasının olmazsa olmazı cevize talep arttı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi ceviz satışları arttı.

Bayram baklavasının olmazsa olmazı cevize talep arttı

24 Haziran 2017 13:36


Ramazan Bayramının olmazsa olmazı haline gelen tatlıyı kendisi yapmak isteyen vatandaşlar cevize rağbet gösteriyor. Lüleburgaz’da faaliyet gösteren aktarın işletmecisi Cengiz Bal, her bayram olduğu gibi baklavanın olmazsa olmazı cevize ilgi olduğunu söyledi.


Her bütçeye uygun cevizlerin olduğunu söyleyen Bal, "Bu hafta ile birlikte ceviz satışlarında artış var. Özellikle bayram nedeniyle evlerde yapılacak tatlılarda kullanılmak için bayanlar ceviz ve ceviz içi alıyor. Ceviz içi almayanlar kabuklu alıyorlar. Kabuklu ceviz daha ucuz. 1’inci kalite ceviz içi 50 TL, kabuklu ceviz 15, 20, 23 ve 28 TL’ye var. Her bütçeye uygun cevizlerimiz mevcut" dedi.




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