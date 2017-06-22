Bayramın olmazsa olmazları tezgahlardaki yerini aldı

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezleri çikolatalar ve lokumlar tezgahlarda yerini aldı. Çikolata ve lokum fiyatlarının ürünün özelliğine göre farklılık gösterdiğini aktaran Lüle Şekerleme personeli Gülden Altınkum, "Ramazan Bayramına çok az kaldı. İşlerimiz yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Fiyatlarımız alınan ürünlere göre değişiyor" dedi.

Her bütçeye uygun ürünlerin mevcut olduğunu söyleyen şekerlemeci Altınkum, "Ürünlerimizin çok farklı bir tadı var. İster hazır hediyelik çikolata var, ister vatandaş kendi damak zevkine göre seçim yapabilir. Ürünlerimizde yapay şeker, laktoz ve früktoz kullanılmamaktadır. Vatandaşlar ucuz çikolata alırken sağlıklarından olmasınlar. Merdiven altı işletmelerden çikolata alınmaz. Çikolatanın tazeliği tadından belli olacaktır" diye konuştu.