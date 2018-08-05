’Bebek dostu’ hastane çalışmaları devam ediyor

Türkiye’de bebek ve çocuk sağlığına yönelik olarak hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak 1991 yılından beri “Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” sürdürülmekte. Program kapsamında tüm doğan bebeklerin doğumdan sonra ilk yarım-bir saat içerisinde anne ile bebeğin ten teması sağlanarak emzirmeye başlanması ve ilk 6 ay sadece anne sütünün verilmesi, 6. aydan sonra ek gıdalar ile birlikte 2 yaş ve ötesi emzirilmeye devam edilmesinin sağlanması ülke politikası haline geldi. Bu kapsamda Türkiye’de bulunan hastaneler bu unvanı almak için çalışmalar başlattı.

Kırklareli’nin Vize Devlet Hastanesi’nde de “Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları” unvanını almak için başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından değerlendirme çalışmaları yapıldı.