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Belediye Başkanı köpeği okla vuran kişiye seslendi: "Seni bulmak boynumun borcu olsun"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, köpeği okla vurarak öldüren kişiye, "Seni bulmak benim boynumun borcu olsun" diye seslendi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, köpeği okla vurarak öldüren kişiye, "Seni bulmak benim boynumun borcu olsun" diye seslendi.


Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli'nde "Garip" adlı köpeğin canice öldürülmesi olayını kınadı. Kendisinin evinde 2 köpek ve 2 kedi olduğunu belirten Kesimoğlu "İnsan olabilmek için yalnızca ellere, kollara, gövdeye ve kafaya sahip olmak yetmez, şefkat, merhamet, onur ve sevgi gerekir. 10 gün önce 9 tane yavru doğurmuş köpeğimizi okla vurulmuş bir şekilde sokakta bulduk. Diyecek söz bulamıyorum. Yavrularını bakımevimize aldık, biz büyüteceğiz. Bir çift lafım da bunu yapan kişiye, sen ne Kırklarelilisin, ne Trakyalısın, ne de insansın. Senin tek yaptığın şey atmosferi kirletmek. Seni bulmak benim boynumun borcu olsun" ifadelerini kullandı.

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