Belediye Başkanından İnce’ye imza kampanyası desteği

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Genel Başkan olarak daha iyi hamleler yapabilmesinin önünü açmak adına yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanı olarak ben dahil, Kırklareli 5 kurultay delegemiz ve YDK üyemizin kurultay için imzaları hazırıdır” dedi.

“Muharrem İnce, toplumun her kesimine dokunmayı çok kısa süre içerisinde başarmış”

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu doğru hamlelerle seçim sürecine yön vermiş ve umutlarımızı yeşertmiştir. Alınan kararlar neticesinde aday olan Muharrem İnce, toplumun her kesimine dokunmayı çok kısa süre içerisinde başarmış ve on yıllardır yapılmayanı yaparak, bizi yüzde 30’un üzerine çıkartmıştır. Görüyorum ki sokaklarımız, tabanımız ve örgütümüz çok açık bir biçimde sayın İnce’nin başarısı için kenetlenmiştir ve gelecek için çalışmak istemektedir” ifadelerini kullandı.

“Ben dahil, Kırklareli 5 kurultay delegemiz ve YDK üyemizin kurultay için imzaları hazırıdır”

Muharrem İnce’nin Genel Başkanı olarak daha iyi hamleler yapacağını da açıklayan Kesimoğlu, “Bundan sonra Sayın Muharrem İnce’nin Genel Başkan olarak daha iyi hamleler yapabilmesinin önünü açmak adına, Türkiye’de Muharrem İnce’ye yüzde 58 ile en çok desteği ile Kırklareli’nin Belediye Başkanı olarak ben dahil, Kırklareli 5 kurultay delegemiz ve YDK üyemizin kurultay için imzaları hazırıdır. Sürecin Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışır bir olgunlukta ve saygın bir biçimde tamamlanmasını diliyor, selam, sevgi, ve saygılarımı sunuyorum” diyerek açıklamasını noktaladı.