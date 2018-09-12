Belediye Başkanının klasik otomobili gelin arabası oldu

Kırklareli'nde evlenen Gül ve Fırat çifti, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'ndan gelin arabası istedi.

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu, klasik otomobilini süsleterek çifte tahsis etti. Sosyal medya aracılığı ile Başkan Kesimoğlu'na ulaşan Fırat Yılmaz, Başkan Kesimoğlu'ndan aracını gelin arabası yapmak istediğini ve nikahlarını kıymalarını talep etti.

Genç çifti kırmayan Kesimoğlu, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen düğün törenine katılarak hem çiftin nikahlarını kıydı, hem de klasik otomobilini gelin arabası yaptırarak çifte tahsis etti.

Gelin arabası olarak bir hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Fırat Yılmaz, "Eşimle birlikte hayalimiz vardı. Başkanımıza sosyal medya üzerinden ulaştık. Sağ olsun bizim ricamızı kırmadı. Kendi aracını süsletip bize gönderdi. Bizim için en büyük düğün hediyelerinden biri oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine" dedi.

Gül Yılmaz ise "Bu çok güzel bir duygu. Kendisinin bize bu jesti yapması bizi çok mutlu etti. Biz hayalimizi başkanımıza ilettik. Kendisi de bizi kırmayarak hayalimizi gerçekleştirmemize yardımcı oldu" diye konuştu.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da genç çiftin mutluluğuna ortak olarak, "Fırat ve Gül kardeşime bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Hep söylediğim bir şey var. Benim olan sizindir yarin yanağından gayrı derim. Bu durumda bir örnek" dedi.