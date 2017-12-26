Bilinçli Gübre Kullanımı eğitimi

Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen "Bilinçli Gübre Kullanımı" konulu eğitim ve bilgilendirme toplantısında, gübrelerin daha sağlıklı kullanımı ile ilgili bir bilinç oluşturmanın anlatılarak, çevreye zarar vermeden doğru zamanda doğru miktarda gübreleme yapılmasının öneminin vurgulandı.

Toplantıda, Bilinçli Gübre Kullanımı, Toprak Örneği Nasıl Alınmalı ve Toprak Analizi Desteği, Bitkilerde Dengeli Gübreleme ve Gübre Kullanımı, Kırklareli Topraklarının Özellikleri, Bu Özelliklerin Tarımsal Üretime Etkisi ve Yapılan Araştırmalar konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda, sağlıklı nesiller, sürdürülebilir tarım için Bilinçli Gübre Kullanımının ne kadar önemli olduğu anlatıldı.