Bir Fikrim Var Projesi Kırklareli'nde tanıtıldı

Toplantıya katılarak konuşma yapan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, fikirlerin toplum nezdinde de kabul görmesinin önemli olduğunu belirterek, "Konuşmak, söz beyan etmek önemli. Fikirler de bu açıdan önemli. Bu çalışma da bu nedenle çok değerli. Trakya Kalkınma Ajansımıza buradan teşekkür ediyorum. Fikirlerin değerlendirilmesi ve yarıştırılması da çok güzel. Eğitim gören bir öğrenci kardeşimiz çok önemli fikirler ortaya koyarak büyük eserler ortaya çıkabilir. Bu açıdan da her fikri değerlendirmeliyiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Bir Fikrim Var projesinin tanıtım toplantısına, Vali Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vali Yardımcısı vekili Emre Öztürk, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve kurum amirleri katıldı.