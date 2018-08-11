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11 Ağustos 2018 12:28

Bu takıma durmak yok

Kocaeli’nde kampa giren Kırklarelispor, transfer çalışmalarına hız kesemden devem ediyor.

Bu takıma durmak yok

11 Ağustos 2018 12:28

Bu yıl büyük bir başarı elde etmek isteyen Kırklarelispor’da Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan transferler var.


Bu sezon büyük başarılara imza atmak isteyen TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, çoğunlukla ünlü isimlerden oluşan futbolcuları renklerine bağlamaya çalışıyor. Kocaeli’de kampa giren Kırklarelispor, 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu alıp, bir üst lige çıkmak için Anadolu takımlarının yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan da 4 oyuncuyla sözleşme imzaladı.


Transfer çalışmalarında bu sezon şuana dek 13 futbolcuyu renklerine bağlayan Kırklarelispor sözleşme imzaladığı futbolcuların listesi şöyle:


“Adıvar’da top koşturan Emre Balki, Antalyaspor’dan stoper Yusuf Çelik, Nazilli Belediyespor’dan İlter Ayyıldız, Altay’dan santrafor Doğan Karakuş, Gazişehirden Emre Keleşoğlu, Mert Sinan Pekesen, Trabzonspor’dan Abdurrahim Dursun, santrafor Furkan Karahan, Fenerbahçe’den Caner Koca, Ahmethan Köse, Sultanbeyli Belediye Spordan Fatih Dalgıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Semih Dursun, Şanlıurfaspor’dan İbrahim Demir."




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