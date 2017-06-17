’Buluşma Resim Çalıştayı’ başladı

Kongre Meydanı’nda süren çalıştayın açılışına Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Kevser Özkan, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Erol Çopur, belediye personeli, ressamlar ve konuklar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Çopur "Geçmişte Lüleburgaz Belediyesi ile Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulunun iş birliğinde gerçekleştirilen ve gerek yaşadığımız kente gerekse eğitim öğretime katkılar sunan başarılı çalışmalarda buluşmuştuk. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Lüleburgaz Resim Çalıştayı 2017’de belediye ve üniversite iş birliğinin yine güzel örneklerinden birini oluşturmayı hedefliyoruz. Çalıştayımızın temasını oluşturan buluşma bir çok yönden farklı buluşmaları simgeliyor aslında. Lüleburgaz Belediyesi olmak üzere tüm kurum ve şahıslara sanatseverler adına, Lüleburgaz adına bir kez daha teşekkür ediyor, verimli bir etkinlik olmasını diliyorum" dedi.

Çopur’un konuşmasının ardından ilk fırça darbesini Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kevser Özkan vurdu. ‘Buluşma Resim Çalıştayı’ 21 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

Çalıştay ile Lüleburgaz halkını sanatla buluşturmak ve vatandaşları gündelik hayatın yoğun temposundan kurtararak sanatla ilişki kurmasını sağlamak hedeflendi. Çalıştay süresince kentteki eğitimci resim sanatçıları, usta-çırak ilişkisi içerisinde deneyimlerini Lüleburgaz Belediyesi Resim Atölyesi katılımcılarına aktaracak ve karşılıklı paylaşımlar gerçekleştirecek.