Bunaltıcı sıcaklarda terlemeye karşı adaçayına rağbet arttı

Vatandaşlar aşırı termeye karşı doğal ürünlerin satıldığı aktarların yolunu tuttu.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren aktar işletmecisi Cengiz Bal, haftada 10 kilo adaçayı sattıklarını söyledi. Adaçayının birçok faydası olduğunu kaydeden Bal, “Havaların ısınmasıyla birlikte adaçayına rağbet arttı. Adaçayının birçok faydası bulunuyor. Adaçayı yaz aylarında aşırı terlemeyi önlüyor. Adaçayı hormon dengesizliğini de düzenliyor. Sinir ve strese iyi geliyor yani sakinleştirici özelliği var. Hafızayı güçlendirir. Adaçayının kullanımı da çok basit. Kaynamış suya adaçayını atıyoruz ve 5-10 dakika demlenmesini bekliyoruz. Demlendikten sonra süzüyoruz. Adaçayı limon ve bal ilave edilerek içilebilir. 10 dakikayı geçen demlemelerden sora tadı acılaşıyor o yüzden 10 dakikadan fazla demlemeyin” dedi.

“Haftada 10 kilo adaçayı satıyorum”

Kış ayına göre talep fazla olduğunu kaydeden Bal, “Adaçayının aynı zaman saf öz suyu ve yağı da mevcut. Bu ürünlere de talep var. Haftada 10 kilo adaçayı satıyorum. Adaçayının 200 çeşidi mevcut. Bizim sattığımız tıbbi adaçayı. Adaçayı Kaz Dağlarından geliyor. Adaçayının kilosu 40 TL, 500 ml saf öz suyu 15 TL, yağı da 10 TL. Adaçayına kış aylarına göre talep fazla” şeklinde bilgi verdi.