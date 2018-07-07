CHP’de ’Muharrem İnce’ sesleri yükseliyor

24 Haziran seçimleri sonrasında partinin oy oranını 35 yıl aranın ardından yüzde 30’un üzerine çıkartan Muharrem İnce’nin genel başkanlık yürüyüşü sürüyor. Partide birçok kesimden İnce’nin genel başkanlığa gelmesi yönünde sesler yükseliyor. Muharrem İnce’nin genel başkanlık yürüyüşüne CHP Kırklareli İl Başkanlığından da destek geldi.

"Koltuk kaygımız kesinlikle yoktur”

CHP Kırklareli İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık yaptığı açıklamada, "CHP Kırklareli delegasyonu olarak bizler, büyük isimler değil, büyük davaya inanmış isimleriz. Tabanımızın duygularının, umutlarının ve özlemlerinin şarkı söylemek olduğunu duymazdan gelebilmemiz, değişim taleplerine her ne sebep ve kaygı ile olursa olsun kayıtsız kalabilmemiz mümkün değildir. Hele koltuk kaygımız kesinlikle yoktur” dedi.

“CHP’nin değişim ve yenilenme çalışmaları yapılmalıdır”

Yerel seçimler önünde bir an evvel gerekli adımların atılması gerektiğini de dile getiren Çobancık, "CHP’nin değişim ve yenilenme çalışmaları yapılmalıdır. Bizler de bu değişim ve yenilenmenin CHP’ye zarar vermeden centilmence geçeceği ümidindeyiz ve buna katkı yapmak istiyoruz. Demokratik bir mücadele sonunda, bu değişimin Sayın Muharrem İnce ile gerçekleşeceğine inancımız tamdır" diye konuştu.

CHP’li Belediye Başkanı da Muharrem İnce demişti

Öte yandan bu sabah Muharrem İnce için imza kampanyasına destek veren Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’da CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkan olarak daha iyi hamleler yapabilmesinin önünü açmak adına yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı olarak ben dahil, Kırklareli 5 kurultay delegemiz ve YDK üyemizin kurultay için imzaları hazırdır” demişti.