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15 Nisan 2017 09:07

Çilek Yetiştiriciliği Projesi

Kırklareli İl Özel İdaresi finansman desteğiyle uygulanan ’Çilek Yetiştiriciliği’ Projesi kapsamında 52 üreticiye çilek fidesi, malç ve damla su borusu verildi.

Çilek Yetiştiriciliği Projesi

15 Nisan 2017 09:07


Kırklareli’de toprak ve iklim koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte çiftçiler üretim yerlerini hazır hale getirdi. ’Çilek Yetiştiriciliği’ Projesi kapsamında Deveçatağı köyünde projeden faydalanan Zeliha Çalışkan, Ali Gökdemir ve Feride Soydan’a da çilek fideleri Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan tarafından teslim edildi.


İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ortan, fideleri teslim ederken üreticilere bereketli bir üretim sezonu geçirmelerini dileyerek, üretim periyodunda müdürlük olarak her zaman yanlarında olacaklarını ve çileğin aile ekonomisi için alternatif bir gelir kaynağı olacağını ifade etti.


Fidelerini teslim alan üreticiler, kendilerini çilek üretimine teşvik ettikleri için Kırklareli Valisi Esengül Civelek’e ve finans desteği sağlayan İl Özel İdaresine, üretimin her aşamasında yanlarında olan Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teşekkür etti.




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