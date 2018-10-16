Çocuklara ve yetişkinlere el yıkama dersi

“15 Ekim Dünya El Yıkama Günü”nde Kırklareli ve Lüleburgaz ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Merkez İlçe Ahmet Yener İlkokulunda düzenlenen etkinlikte Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personeli Ebe Demet Yücer Ağırtıcı tarafından 110 öğrenci ve 4 öğretmene doğru el yıkama sunumu yapıldı.

Lüleburgaz ilçesinde bir alışveriş merkezinde kurulan stantta el yıkama hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Alışveriş merkezinin bahçesinde Sağlıklı Yaşam Aracında vatandaşlara doğru el yıkama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.